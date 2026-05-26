Bí mật trong giỏ quà Tết gửi vợ của đàn em Tài “Đen”

Đàn em Tài “Đen” giấu 830 triệu đồng trong giỏ quà Tết gửi vợ

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, 36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) 30 năm tù giam; Lê Văn Ân (35 tuổi, trú tại phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) 26 năm tù, cùng các tội Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Rửa tiền.

Đây là 2 đối tượng đã dùng súng cướp gần 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, Gia Lai) vào chiều 19/1, gây xôn xao dư luận.

Bị cáo Tài "Đen" thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm án cho đàn em (Ảnh: Doãn Công).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 19/1, sau khi cướp được gần 2 tỷ đồng, 2 bị cáo tìm cách “rửa tiền”, rồi chia nhau tiêu xài và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Do lo sợ tiền của ngân hàng có số seri, dễ bị phát hiện khi sử dụng, cả 2 mang túi tiền lên xe khách vào TPHCM mua 20 chỉ vàng với giá trị 334 triệu đồng, rồi mang sang tiệm khác bán lại được 303 triệu đồng, lỗ 31 triệu đồng.

Ngày 21/1, cả 2 mang tiền về nhà chia nhau, mỗi người được khoảng 910 triệu đồng. Sau khi chia tiền, Ân mua lại chiếc xe máy của Tài với giá 10 triệu đồng để đi lại và đưa cho vợ là chị T.T.T.L. 70 triệu đồng, nói là tiền đòi nợ được để trả cho mẹ.

Ngoài ra, Ân còn mua chiếc xe Cub 50 với giá 9 triệu đồng và tiêu xài hết 6 triệu đồng.

Bị cáo Lê Văn Ân tại phiên tòa (Ảnh: Doãn Công).

Ngày 28/1, Ân mua một giỏ quà Tết, mở các hộp bánh kẹo để giấu 830 triệu đồng vào bên trong rồi dùng băng keo dán lại. Ân hẹn gặp vợ và đưa giỏ quà cho chị L., dặn mang về thắp hương, qua Tết lấy bánh cho con ăn. Theo lời chồng, chị L. mang giỏ quà chứa 830 triệu đồng về để bên bàn thờ ông Địa trong phòng khách.

Ngày 5/2, khi con của Ân đòi ăn bánh, người nhà mở giỏ quà ra và tình cờ phát hiện số tiền rất lớn bên trong. Khi biết đây là tiền do Ân cướp ngân hàng mà có, gia đình bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

Về phần mình, bị cáo Phạm Anh Tài sau khi chia tiền đã dùng 42 triệu đồng mua chiếc xe đạp trợ lực điện và hơn 51 triệu đồng mua 3 chỉ vàng. Số tiền còn lại, Tài khai rằng ngày 4/2, đã bị một người bán ma túy đá (chưa xác định được lai lịch) lừa lấy mất 700 triệu đồng.

Tài "Đen" xin dùng căn nhà khoảng 1 tỷ đồng để khắc phục phần hậu quả

Tại tòa, Tài khai trong thời gian trốn truy nã từng tham gia hoạt động bảo kê, thu tiền. Khi đồng bọn ở Quảng Ngãi bị bắt, không còn “tay chân” hỗ trợ bảo kê nên hắn đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để kiếm tiền tiêu xài.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Tài 30 năm tù; Lê Văn Ân từ 26 đến 29 năm tù về các tội danh trên.

Mẹ ruột bị cáo Lê Văn Ân bật khóc khi con trai bà bị kết án 26 năm tù (Ảnh: Doãn Công).

Nói lời sau cùng, Tài xin dùng căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ đồng (đứng tên người khác) mua trước đó để khắc phục phần hậu quả, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ân. Về phần mình, bị cáo Ân bày tỏ ăn năn, hối cải và mong được giảm nhẹ để sớm trở về gia đình.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tài tổng mức án 30 năm tù; bị cáo Ân 26 năm tù.

Như Dân trí đã thông tin, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã, Phạm Anh Tài đã mua của một người không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn và 7 hộp tiếp đạn, rồi cất giấu tại thôn 3, phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi.

Đến tháng 11/2024, Tài và Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai, ở số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 15h30 ngày 19/1, sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện gây án, Ân điều khiển mô tô Exciter gắn biển số 77G1-313.12 chở Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Cả 2 dựng xe bên ngoài rồi đi vào trong phòng giao dịch.

Tại đây, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, còn Ân rút khẩu súng K54 cũng đã lắp sẵn 6 viên đạn để uy hiếp, đe dọa, buộc tất cả nhân viên và bảo vệ ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bị bắn. Sau đó, cả 2 cướp gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 4/2, Lê Văn Ân bị bắt giữ. Chiều 5/2, Phạm Anh Tài ra đầu thú và giao nộp 4 khẩu súng, 5 hộp tiếp đạn cùng 45 viên đạn các loại.