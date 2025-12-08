Bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng sau khi cài ứng dụng để kiếm tiền

Ngày 8/12, ông Đặng Dư Phương, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau, cho biết năm 2025 cơ quan chức năng đã khởi tố 1.597 vụ án, với 1.871 bị can (tăng 4% số vụ và giảm 8,8% số bị can so với năm 2024).

Trong đó, tội phạm về tham nhũng, chức vụ khởi tố 11 vụ, 32 bị can, gồm: tham ô tài sản, giả mạo trong công tác, nhận hối lộ,...

Điển hình vụ N.M.Q. (39 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) được một công ty tuyển dụng làm việc từ năm 2020. Đến tháng 11/2022, Q. được công ty phân công nhiệm vụ thu tiền của tiểu thương tại 5 chợ, nộp về bộ phận tài chính công ty trong ngày.

Q. lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong quá trình thu tiền của tiểu thương và sự quản lý thiếu chặt chẽ của công ty, từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, đã chiếm đoạt hơn 381 triệu đồng của 53 tiểu thương.

Về tội phạm xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế, ông Đặng Dư Phương cho biết đã khởi tố 701 vụ, 546 bị can (tăng 121 vụ, giảm 128 bị can so với năm 2024).

Điển hình vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình (cũ). Ông H.M.L. (37 tuổi) bị các đối tượng lừa cài đặt ứng dụng giả mạo TikTok trên điện thoại để chuyển tiền làm nhiệm vụ kiếm tiền trên ứng dụng này.

Từ ngày 16/11/2024 đến ngày 11/12/2024, ông L. đã chuyển 68 lần với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp. Ông L. yêu cầu rút tiền nhưng không được nên trình báo cơ quan chức năng.

Về tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khởi tố 527 vụ, 786 bị can (giảm 46 vụ, 51 bị can so với năm 2024); tội phạm về ma túy khởi tố 355 vụ, 498 bị can (giảm 10 vụ, 1 bị can); tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố 3 vụ, 9 bị can (tăng 2 vụ, 5 bị can).

Ông Đặng Dư Phương, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau, cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số tội phạm còn gia tăng và xảy ra nhiều là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã du nhập nhiều loại hình giải trí độc hại, đồi trụy làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thích sống buông thả, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Việc nhận thức bảo mật an toàn thông tin của người dân trên không gian mạng còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được triển khai thực hiện nhưng ý thức cảnh giác, tuân thủ và chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Cùng với đó là việc quản lý đối tượng, địa bàn, khu dân cư một số nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả; công tác quản lý cán bộ, công việc và thực hiện các quy trình thanh toán, quyết toán tài chính của một số cơ quan, công ty, doanh nghiệp còn lỏng lẻo.