Bị kẻ lạ mặt tấn công nguy kịch khi đang nằm ngủ trong nhà

Thông tin từ UBND xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người dân bị tấn công bằng hung khí nguy hiểm khi đang ngủ tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 7/3.

Anh N.N.H. bị kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng ngủ tấn công dẫn đến nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 rạng sáng ngày 7/3, anh N.N.H. (SN 1978), trú xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình đang ngủ cùng vợ mình tại nhà riêng thì bị kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng, dùng vật cứng tấn công, hành hung dẫn đến nguy kịch. Kẻ lạ mặt sau khi gây án đã nhanh chóng tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, vợ anh H. đã hô hoán gia đình và hàng xóm nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng chấn thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Bách Thuận đã đến bảo vệ hiện trường vụ việc và báo cáo Công an huyện Vũ Thư, Công an tỉnh Thái Bình để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án theo quy định pháp luật.