Bị giữ xe, nam thanh niên gọi người cầm dao đến đập phá trụ sở công an

Dân trí Sau khi bị giữ xe máy, giấy tờ tùy thân, Cước rủ thêm đồng bọn mang dao đến xông vào trụ sở Công an xã Long Tân đập phá, cướp lại tang vật.

Trụ sở Công an xã Long Tân bị nhóm côn đồ cầm dao xông vào đập phá (Ảnh: Trung Vũ).

Chiều 4/11, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Lê Cước (36 tuổi), Nguyễn Xuân Lĩnh (28 tuổi), Dương Tấn Dũng (24 tuổi), Trần Long (34 tuổi) và Ngô Văn Công (31 tuổi, cùng quê Phú Yên) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Cướp tài sản".

Theo cơ quan Công an huyện Nhơn Trạch, đêm 2/11, Công an xã Long Tân đi tuần tra trên tuyến đường Lý Tự Trọng, phát hiện Lê Cước đi xe máy không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên đã tiến hành kiểm tra và đưa về trụ sở Công an xã.

Tại đây công an lập biên bản tạm giữ giấy tờ tùy thân, phương tiện, sau đó cho người vi phạm ra về.

Ra đến ngoài, Cước gọi điện kể sự việc Nguyễn Xuân Lĩnh và nhờ mang dao đến cho Cước.

Theo đó, Lĩnh rủ thêm Dương Tấn Dũng, Trần Long và Ngô Văn Công mang theo hung khí đến điểm hẹn gặp Cước.

6 con dao các đối tượng dùng làm hung khí đập phá trụ sở công an (Ảnh: Trung Vũ).

Khi có dao trong tay, nhóm đối tượng này xông vào trụ sở Công an xã Long Tân đập phá làm hư hỏng 5 cửa kính, màn hình máy tính để bàn, quạt điện và một xe máy.

Sau đó, các đối tượng bọn bẻ khóa cổ xe mà Công an xã Long Tân đã tạm giữ của Cước, đem về nhà trọ cất giấu rồi lẩn trốn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nhơn Trạch khẩn trương điều tra và truy bắt được Lê Cước, Dương Tấn Dũng, Trần Long, Nguyễn Xuân Lĩnh.

Ngày 3/11, Ngô Văn Công đến Công an huyện đầu thú.

Trung Vũ