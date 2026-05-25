Bị ép nhậu khi đã say, thanh niên dùng khúc gỗ đánh bạn tử vong

Ngày 25/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam A Tôn (SN 2004, trú xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra của công an, khoảng 7h ngày 8/5, Tôn uống rượu tại nhà một người quen ở xã Sa Bình. Đến trưa cùng ngày, khi cuộc nhậu tan, Tôn tiếp tục sang gặp A.Q. (SN 1998) và A.V. (SN 1991), cùng trú tại xã Sa Bình để uống rượu. Sau đó, A Tôn nằm ngủ ở hiên nhà của V..

A Tôn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Đến khoảng 15h ngày 8/5, V. gọi Tôn dậy để tiếp tục uống rượu. Dù Tôn từ chối vì đã say nhưng V. vẫn dùng chân hất vào người để ép dậy. Do vậy, giữa Tôn và V. đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tức giận, A Tôn dùng một khúc gỗ cao su đánh vào đầu V. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Sa Bình khâu vết thương rồi trở về nhà. Tuy nhiên, sáng 9/5, V. có biểu hiện bất thường nên được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) và Công an xã Sa Bình truy xét, thu thập chứng cứ và bắt giữ Tôn để phục vụ điều tra.