Bị đâm trọng thương vì đi tiểu trước nhà người khác

Ngày 19/11, Công an đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn An (26 tuổi, cư trú tại đặc khu Thổ Châu) để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo xác minh của công an, do nạn nhân Phạm Nhựt K. (22 tuổi) say rượu và tiểu tiện trước cửa nhà cha ruột của Trần Văn An nên giữa An và K. đã phát sinh mâu thuẫn.

Trong một lần gặp mặt, xô xát, An đã sử dụng dao đâm nhiều nhát vào người K. khiến nạn nhân bị trọng thương.

Trần Văn An (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an đặc khu Thổ Châu đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và mời đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan công an, An đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.