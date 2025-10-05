Thái Lan: Voi rừng bị điện giật nằm lăn ra đất, tiểu tiện không kiểm soát

Cơ quan Công viên quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan ngày 4/10 cho biết, nguyên nhân khiến một con voi đực trưởng thành bị thương và suy yếu, được tìm thấy ở Vườn quốc gia Khao Yai, là do va chạm với hàng rào điện cao áp dẫn tới tình trạng điện giật.

Các bác sĩ thú y được điều động khẩn cấp tới kiểm tra cá thể voi này sau khi nó được phát hiện tại xã Pong Talong, huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima vào ngày 3/10. Con vật nằm nghiêng một bên với phần đầu vòi bị rách sâu kèm theo biểu hiện tiểu tiện không kiểm soát và tiêu chảy.

Voi bị điện giật ngã lăn xuống đất và bị tiêu chảy không kiểm soát (Ảnh: Bangkok Post).

Bà Veeraya Ochakul, Trưởng bộ phận bảo tồn động vật thuộc Văn phòng quản lý khu bảo tồn số 1, cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy con voi có dấu hiệu bị điện giật. Nhiều khả năng do nó vô tình va chạm với hàng rào điện cao thế.

Hàng rào này có thể do những nông dân trong vùng dựng lên để bảo vệ ruộng nương khỏi động vật hoang dã tấn công.

Theo báo cáo mới nhất, con voi đã có thể đứng dậy và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Giới chức cho biết, sau khi được điều trị ổn định, con voi sẽ được đưa trở lại khu vực an toàn bên trong Vườn quốc gia Khao Yai.

Vườn quốc gia này có nhiều cá thể voi rừng sinh sống, là một phần của hệ sinh thái đa dạng với các loài động vật quý hiếm khác như gấu đen, bò rừng và vượn.

Tới đây, du khách có cơ hội quan sát loài voi sống trong môi trường tự nhiên dù tình trạng của chúng đang gặp nhiều thách thức do sự lấn chiếm đất canh tác của nông dân làm thu hẹp môi trường.

Thời điểm đẹp nhất trong năm để tới nơi này là mùa khô, từ tháng 10 tới tháng 4 hàng năm. Thời tiết lúc đó ôn hòa, mát mẻ, khô ráo, không có mưa, phù hợp những chuyến tham quan dã ngoại ngoài trời. Giá vé tham quan là 400 baht (326.000 đồng) cho người lớn và 200 baht cho trẻ nhỏ (164.000 đồng).