Bị công an triệu tập vì tung tin Quảng Bình có người mắc Covid-19

Dân trí Với việc đăng tải thông tin Quảng Bình có người dương tính với Covid-19 không đúng sự thật lên mạng xã hội, một người phụ nữ đã bị cơ quan công an mời lên làm việc, xử lý.

Chiều 10/5, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử lý vụ việc người dân đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Trường hợp vừa bị cơ quan công an mời lên làm việc là chị Hồ Thị Minh H. (38 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới).

Chị Hồ Thị Minh H. bị mời lên làm việc vì tung tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình, cùng ngày 10/5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 trường hợp ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới dương tính với Covid-19. Sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ, xác định chị Hồ Thị Minh H. là người đã đăng tải thông tin này lên 1 nhóm Zalo.

Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình, 2 trường hợp ở xã Bảo Ninh đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19.

Làm việc với cơ quan chức năng, H. thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, Quảng Bình chưa ghi nhận có ca mắc Covid-19.

Ngành Y tế Quảng Bình khẳng định, đến thời điểm này, tỉnh chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào (ngoại trừ 1 trường hợp ở huyện Minh Hóa tái dương tính sau khi điều trị Covid-19 ở một bệnh viện TPHCM).

Ngành Y tế và các ngành, đơn vị liên quan tại Quảng Bình đã và đang tăng cường các hoạt động truy vết, xét nghiệm và cách ly y tế kịp thời các trường hợp về từ vùng dịch hoặc có liên quan đến các ca mắc Covid-19.

Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ngành Y tế Quảng Bình khuyến cáo người dân không tin vào những tin đồn thất thiệt, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.

Tiến Thành