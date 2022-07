Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt tại tòa do sức khỏe yếu

Tại ngày xử án đầu tiên, các bị cáo cho rằng cáo trạng cáo buộc tội không đúng.

Phiên xét xử ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và các bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai gồm bà Cao Thị Cúc (62 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương tiếp tục sáng 21/7. 6 bị cáo đều bị xét xử về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 2-7 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2021, bị cáo Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi) lập các tài khoản YouTube: "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official". Cả nhóm đã lên kế hoạch, dàn dựng, quay phim, diễn xuất và đăng tải các bài viết xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ và Công an huyện Đức Hòa...

Ở ngày xử đầu tiên, 20/7, bị cáo Lê Tùng Vân liên tục khoe rằng mình có phẩm hạnh cao sang, có học thức.

Trong ngày xét xử đầu tiên, các bị cáo đều phủ nhận cáo buộc trên. Một số bị cáo cho rằng bị ép cung, bị đe dọa nhưng Công an huyện Đức Hòa khẳng định không có tình trạng trên. Toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên đều được ghi lại trong các clip và đăng tải trên mạng xã hội...

8h sáng 21/7, khi phiên tòa vừa bắt đầu, luật sư của các bị cáo cho biết, chiều hôm qua, khi kết thúc phiên xử, 2 luật sư bào chữa cho các bị cáo đã bị hành hung bên ngoài phòng xử án, khi đang bắt xe về. Sự việc đã được báo cáo cho Công an huyện Đức Hòa. Hiện, hai luật sư đang được giám định, khi đủ yếu tố, các luật sư sẽ đề nghị Công an huyện Đức Hòa khởi tố vụ án.

Ngoài ra, một phóng viên cũng bị hành hung, bị thương tích nhẹ trong vụ việc chiều qua.

Bị cáo Lê Tùng Vân hôm nay cũng không thể đến tham dự phiên tòa do sức khỏe yếu và mất thể lực sau khi tham dự phiên tòa ngày hôm qua. Do vậy, phía luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi nghe ý kiến của VKS, luật sư của bị hại, các bị cáo, HĐXX đang hội ý xem xét có hoãn phiên tòa hay không.