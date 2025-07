Bị ảo giác sau khi hít keo con chó, con trai đâm mẹ trọng thương

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Hữu Đạt (28 tuổi), trú xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là bà H. (mẹ của Đạt).

Bị cáo Vũ Hữu Đạt tại phiên toà (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo cáo trạng, sáng ngày 17/4/2024, sau khi sử dụng keo Dog X-66 (keo con chó, có tiền chất ma túy), Đạt bị ảo giác, không kiểm soát được hành vi của mình.

Khi bà H. gọi Đạt vào nhà ăn cơm, bị can đã dùng một con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người mẹ của mình. Khi thấy bà H. chống cự, bỏ chạy ra ngoài, Đạt tiếp tục lấy một con dao dài khoảng 40cm rồi đuổi theo đâm, chém nhiều nhát vào người cho đến khi bà H. ngất xỉu nằm giữa đường mới dừng hành vi man rợ lại.

Bà H. sau đó được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương với tỷ lệ thương tích 64% cơ thể.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Đạt đến làm việc, lấy lời khai.

Bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 2/10/2024 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Bộ Y tế, kết luận Vũ Hữu Đạt trước, trong, sau khi thực hiện hành vi giết người vào ngày 17/4/2024 và tại thời điểm giám định bị bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng ma tuý và các chất tác động tâm thần khác; mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.

Sau đó, Vũ Hữu Đạt được đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Thành phố Đà Nẵng.

Tháng 1 vừa qua, Bệnh viện tâm thần Thành phố Đà Nẵng có thông báo về việc chữa bệnh cho Vũ Hữu Đạt đã ổn định.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định phục hồi vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ngày 21/3, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên có kết luận tại thời điểm giám định, Đạt bị bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng ma tuý và các chất tác động tâm thần khác, giai đoạn bệnh ổn định.

Đồng thời, tại thời điểm giám định, Vũ Hữu Đạt đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Hữu Đạt mức án 18 năm tù giam về tội Giết người.