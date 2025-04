Vụ vợ dùng dao truy sát chồng: Định giết chồng rồi tự vẫn

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Thị Hiền (29 tuổi), trú tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Đ.Q.V. (31 tuổi, chồng của Hiền).

Đối tượng Triệu Thị Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận, do vợ chồng thời gian qua liên tục xảy ra mâu thuẫn nên Hiền nảy sinh ý định giết chồng rồi sẽ tự tử.

Khoảng 0h30 ngày 13/4, thấy chồng đang ngủ say trên giường, Hiền lấy một con dao đi tới cứa vào cổ rồi chém nhiều nhát vào đầu, cổ của nạn nhân.

Hiện trường vụ vợ dùng dao truy sát chồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bị tấn công, anh Q. bừng tỉnh, vùng chạy ra ngoài, giằng co với Hiền. Nghe tiếng anh Q. kêu cứu, người dân đã can ngăn đưa anh Q. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Trước sự việc, người dân trình báo Công an xã Ea Kao và đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân khống chế đưa đối tượng Hiền về trụ sở công an để đấu tranh, làm rõ.