Bé gái 13 tuổi bị bán qua nhiều tỉnh để làm nhân viên quán karaoke

Tối 5/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

6 đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nịnh Quốc Triệu (SN 2004, trú ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang); Trần Đức Trưởng (SN 2000, ở huyện Gia Bình, Bắc Ninh); Nguyễn Đức Tuấn (SN 1966, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh); Lý Văn Xuyên (SN 2001, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang); Lò Thị Phương (SN 1999, huyện Thuận Châu, Sơn La) và Phan Văn Dũng (SN 2006, ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên).

Các đối tượng vừa bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Công an huyện Đoan Hùng nhận được tố giác của người dân về việc cháu L.T.T.M. (13 tuổi, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) bị Nịnh Quốc Triệu, quản lý nhân viên một quán karaoke ở huyện Đoan Hùng, đưa đi biệt tích.

Vào cuộc xác minh, công an làm rõ cháu M. nhắn tin cho Triệu xin làm nhân viên quán karaoke nhưng do ít tuổi nên chủ quán không nhận.

Triệu liên hệ qua Facebook với một đối tượng để thỏa thuận bán cháu M. với giá 5 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Đoan Hùng chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng làm rõ vụ án.

Trong thời gian ngắn, ban chuyên án phát hiện cháu M. bị mua bán qua nhiều người, ở nhiều tỉnh thành khác nhau để làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng ra quyết định khởi tố 6 đối tượng nêu trên.

Nạn nhân M. sau khi được phát hiện ở địa bàn tỉnh Lào Cai đã được công an đưa về quê bàn giao cho gia đình.