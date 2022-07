Bé 9 tháng tuổi nghi bị bố ép uống thuốc trừ sâu

Tối 20/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Xuân Bá - Chủ tịch UBND xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, hiện Công an xã và Công an huyện Văn Yên đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 bố con bị ngộ độc do uống thuốc trừ sâu.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 19/7, chị Giàng Thị Chư (21 tuổi) cùng chồng là anh Tráng A Páo (23 tuổi, cùng trú tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên) lên nương lúa dọn cỏ thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Cả hai đi theo tiếng khóc kiểm tra thì phát hiện Sùng A S. (21 tuổi, trú tại xã Nà Hẩu) cùng bé gái khoảng 9 tháng tuổi tên H.N.L. (là con gái thứ hai của Sùng A S.) đang nằm gục trên mặt đất.

Cạnh đó có một cháu bé khoảng 4 tuổi tên H.A.S. (con đầu của Sùng A S.) đang ngồi khóc. Tại hiện trường nồng nặc mùi thuốc sâu.

Ngay sau đó, 2 vợ chồng chị Chư đưa cả ba nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Nà Hẩu cấp cứu.

Cháu H.N.L., 9 tháng tuổi, hiện đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Hoàng Đức).

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của Sùng A S. và con gái 9 tháng tuổi đã qua khỏi cơn nguy kịch. Qua kiểm tra xác định cháu H.A.S. không uống thuốc trừ sâu, sức khỏe bình thường.

Được biết, tại địa phương, Sùng A S. và H.T.C. (18 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa có đăng ký kết hôn. Cả 2 sinh được hai người con là cháu H.A.S. và cháu H.N.L.

Bước đầu nghi vấn Sùng A S. đã ép cháu bé 9 tháng tuổi uống thuốc trừ sâu, bản thân mình cũng uống thuốc sâu tự vẫn. Nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình.