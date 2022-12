Bẫy cá độ online "hút tiền" người chơi mùa World Cup

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, khi World Cup diễn ra thì hoạt động tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng, dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều trận đấu World Cup 2022, tại những quán cà phê, quán nhậu trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân), Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức), dọc bờ kè (quận Phú Nhuận)… lưa thưa khách xem bóng đá, kể cả trận đấu diễn ra sớm, có tính chất quyết liệt. Điều này khác hẳn không khí sôi động mỗi dịp lễ hội bóng đá như trước đây.

Nhiều người mê bóng đá, thích cờ bạc, giải thích rằng xem bóng đá mà không cá độ thì "mất hứng". Trong khi ghi cá độ tại quán cà phê đã lỗi thời, dễ bị công an "túm" nên chuyển sang chơi online. Hơn nữa, các quán cà phê nghiêm cấm khách ghi cá cược do ảnh hưởng kinh doanh, an ninh trật tự. "Ngoài đường lưa thưa nhưng thế giới ảo, thế giới trực tuyến lại nhộn nhịp, sôi động xem bóng đá và cá cược", một người cho biết.

Một trang web cá cược bóng đá quảng cáo, giới thiệu người chơi trong lúc trực tiếp trận đấu Argentina và Croatia (Ảnh: Hoàng Thuận).

Thời của cá cược online

Chỉ cần điện thoại kết nối internet, người chơi có thể truy cập các app cá độ bóng đá tràn lan trên không gian mạng theo từng diễn biến trận đấu. Gõ tìm kiếm cụm từ "app cá cược bóng đá", hiện ra hơn 2,6 triệu kết quả trong 0,34 giây với hàng loạt web cá cược. Đứng đầu là web vaoxxx với 10 app cá độ bóng đá, được giới thiệu uy tín hàng đầu.

Khi mở app Fixxx, khoảng 5 phút đã tạo được tài khoản, có thể nạp tiền cá cược bằng nhiều hình thức. Tại 10 app đều có phần "xem review", chơi ngay, cùng các lời chào mời hấp dẫn: Tặng 2 triệu đồng cho thành viên mới; thưởng chào mừng 125% với lần nạp tiền đầu tiên; giới thiệu bạn bè tặng 180.000 đồng…

Tại trang web xoixxx cũng hiện ra hàng loạt các app cá cược cùng nhiều trận đấu các giải khác nhau. Nhấp "Tỷ lệ kèo" của một trận đấu bóng đá World Cup 2022, dẫn đến trang web bongxxx với nhiều tỷ lệ cá cược kèo, tài xỉu, phạt góc, thẻ phạt, tỉ số… Trang web onexxx, khoảng ít phút là tạo tài khoản tham gia cá cược; hướng dẫn người chơi cách nạp tiền thông qua Paywin, Code Pay, Momo, ngân hàng, thẻ cào điện thoại và tiền ảo để cá cược; nếu thắng cược, người chơi có thể rút bằng nhiều cách. Trang này còn hiển thị bảng thứ hạng các thành viên tham gia các cược với số "tiền ảo" hơn 4 tỷ đồng.

Giao diện một trang web cá độ bóng đá online (Ảnh: Hoàng Thuận).

Khi truy cập vào một trang web, lập tức hàng loạt quảng cáo mời gọi cá độ hiện ra (Ảnh: Diệp Phan).

Tiếp tục vào trang web 8xxx, không chỉ bóng đá mà có rất nhiều môn thể thao, đủ loại hình thức cá cược và có chuyên trang "sáng đẹp" cho World Cup 2022. Nhấp "mục cược", người chơi có thể cược thoải mái số tiền mình muốn. Có thể đăng ký tài khoản Super Master (siêu cấp, cấp cao nhất để lấy web cá độ như tổng đại lý) rồi phân nhiều tài khoản Master (bậc thầy, dưới siêu cấp như đại lý trung gian, tạo thành đại lý nhỏ cho mạng tổng) hoặc cấp thấp hơn là Agent (đại lý thấp nhất, không được phép tạo đại lý riêng, chỉ có thể cung cấp tài khoản cá cược cho người chơi)...

Nhiều trang web có mạng lưới tổ chức chăm sóc, phục vụ khách hàng thông qua các hội, nhóm trên hệ thống Facebook, Zalo, Telegram, hướng dẫn tham gia, khuyến mãi, cho vay tiền, dự đoán kèo khả năng thắng cao. Chuyên nghiệp hơn, nhiều trang web có hệ thống truyền hình trực tiếp, giải trí, hàng chục bình luận viên nam nữ tếu táo thu hút người chơi, những bình luận viên, chăm sóc khách hàng nhận mức lương cao thấp phụ thuộc lượng người xem, người cược do nhà cái thống kê. Thử nhấp một đường link, lập tức có nhân viên tư vấn, thậm chí đường dây nóng gọi mời chào, hướng dẫn…

Ngoài không gian mạng, trước, trong World Cup 2022 diễn ra, một số tuyến đường tại TPHCM, nhiều nhà hàng, quán nhậu cũng công khai dán quảng cáo cho hoạt động cá cược online.

Một nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng (phường 11, quận Bình Thạnh) trưng bày mô hình trái bóng có in nội dung quảng cáo cho trang cá cược, đặt bảng hướng dẫn khách tham gia cá độ công khai. Không chỉ trung tâm, khu vực vùng ven cũng quảng cáo tràn lan, một quán bún riêu trong con hẻm trên đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) cũng treo bảng quảng cáo cho một hãng cá cược…

Quán bún riêu trong con hẻm trên đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) treo bảng quảng cáo cho một hãng cá cược, trưa 15/12 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Phạm pháp, rủi ro, gian lận

Cá cược online vi phạm pháp luật nên người chơi luôn thấp thỏm lo âu và chuyện "cờ gian bạc lận" cũng đầy rẫy. Theo kinh nghiệm nhiều người, hệ thống nhà cái, đại lý cá cược là nơi "cầm cán", còn người chơi "cầm lưỡi" nên lúc nào cũng gặp rủi ro, gian lận. Khi tải app các trang cá cược mới, trang nhái hãng cược quốc tế thường gặp cảnh thắng không trả tiền, thắng lớn bị sập mạng, mất tài khoản, mất tiền...

Một người kể lại: "Bạn tôi cược và thắng liên tục, khi thắng với số tiền nhỏ vài triệu đồng, nhà cái cho rút tiền nhanh. Đến khi thắng lớn, nhà cái thông báo có dấu hiệu gian lận, cần thời gian kiểm tra. Hôm sau, tài khoản bị khóa, trang web biến mất, bạn tôi mất một số tiền lớn".

Trong khi đó, tại trang web onexxx, một người chơi tải app, thử nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại 100.000 đồng liền bị trừ 32.000 đồng. "Chưa chơi đã bị mất tiền, nếu nạp nhiều hơn sẽ bị mất tiền nhiều hơn", người này cho biết.

Người chơi dễ dàng tạo tài khoản để chơi cá độ và được nhân viên trang web hướng dẫn giải đáp mọi thắc mắc (Ảnh: Diệp Phan).

Ngoài ra, những trang cá cược được cho là chuyên nghiệp, uy tín thế giới nhưng người chơi vẫn phải chấp nhận rủi ro. Theo quy định cược (tài xỉu, tỉ số…), trận đấu chưa kết thúc nhưng số tiền thắng "nhảy bạc" theo thời gian, người chơi có quyền rút cược sớm theo tính toán. Tuy nhiên, trang mạng luôn biết cách "khóa cược, đứng mạng" tùy thời điểm để người chơi không thể rút được dẫn đến thua cược cao khi kết thúc.

Một trường hợp khác, hãng cược có quy định mỗi người tham gia mỗi tài khoản đăng ký theo luật chơi. Tuy nhiên, khi người chơi không xem kỹ quy định, phía nhà cái, bộ phận hướng dẫn cũng "làm ngơ". Đến khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm như nạp rút tiền "không chính chủ", đăng ký thêm tài khoản "sai luật" sẽ bị khóa, không giải thích hợp lý thì bị mất tài khoản, mất hoàn toàn số tiền.

Trong quá trình đăng ký, một số nhà cái (cá cược hợp pháp tại quốc gia của họ) buộc người chơi cung cấp giấy tờ, số điện thoại, email, hình ảnh và hứa bảo mật. Tuy nhiên, sau khi đăng ký, người tham gia cá cược đã bị bán thông tin cá nhân cho những mục đích khác nhau…

Phòng ngừa, triệt phá nhiều đường dây

Dự báo hoạt động cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn biến phức tạp trên không gian mạng khi World Cup 2022 diễn ra, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, các ổ nhóm, đường dây hoạt động cờ bạc. Cạnh đó là tăng cường phối hợp, trao đổi với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, các đơn vị liên quan, các tỉnh thành giáp ranh về phương thức, thủ đoạn mới; áp dụng đối sách phù hợp trong đấu tranh, triệt phá các tụ điểm cá độ bóng đá trên từng địa bàn, nhất là các đường dây, tổ chức có quy mô lớn, hoạt động liên tuyến, liên quận huyện, tỉnh thành.

Công an TPHCM cũng tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan hoạt động cờ bạc như tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Đối với phương thức, thủ đoạn, hình thức cá độ bóng đá thường sử dụng mạng Internet để nhận trang web cá cược (ở Campuchia, Philippines và nhiều nước khác), sử dụng điện thoại, laptop truy cập các trang web cá độ bóng đá tại các quán cà phê hay trong nhà để tổ chức đánh bạc. Đối tượng thường gọi điện, nhắn tin ghi kèo, tỉ số mà không sử dụng phơi, giao dịch tiền bạc thông qua tài khoản ngân hàng tên người khác, gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.

Ngày 9/12, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022 do Cao Nguyễn Thiên Hữu cầm đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp đơn vị liên quan, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc trực tuyến, mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến trái phép khác; theo dõi hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, nhằm xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện tội phạm cờ bạc lợi dụng chung cư, khu dân cư cao cấp, các cơ sở kinh doanh có điều kiện (cơ sở kinh doanh Internet, quán cà phê, cho thuê mặt bằng, trụ sở, cơ quan, dịch vụ lưu trú, căn hộ cho thuê...) để sử dụng làm nơi đặt máy chủ, hệ thống máy tính, điều hành và hoạt động cờ bạc, lợi dụng để hình thành các tụ điểm cá độ bóng đá…

Qua chủ động đấu tranh, phòng chống tội phạm, Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn. Mới đây, ngày 9/12, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022 do Cao Nguyễn Thiên Hữu (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu, bắt giữ 15 người ở TPHCM, Bình Dương, Tiền Giang. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trong việc đòi nợ các "con bạc" vay tiền trong đường dây cá độ...

Pháp luật đã đủ sức răn đe?

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu (Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam), sự phát triển công nghệ thông tin và phổ biến của không gian mạng, xuất hiện nhiều chiêu trò tổ chức cá độ bóng đá online, hậu quả khó lường. Nhiều đường dây cá độ bóng đá thay đổi cách thức hoạt động, chuyển địa bàn tới khu vực nông thôn, miền núi nhằm tránh sự chú ý, đối phó với công an.

Quy mô tổ chức ngày càng lớn với lượng giao dịch từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi ngày và thủ đoạn hoạt động tinh vi. Các đường dây đều được tổ chức trên mạng Internet (các web cá độ), mạng xã hội, người chơi chỉ việc sử dụng điện thoại để thực hiện.

Một trang web phân tích thắng thua, tỉ lệ cược trận đấu giữa Argentina và Croatia (Ảnh: Diệp Phan).

Nhiều trang cá độ quảng cáo chỉ áp dụng hình thức ăn chơi vui vẻ, sử dụng tiền ảo không có giá trị quy đổi nhưng lại buộc người tham gia phải kết nối tài khoản ngân hàng. Một vài ván đầu thì không có sự thay đổi, vẫn sử dụng tiền ảo của chương trình, thế nhưng những lần sau lại thấy ngân hàng thông báo trừ tiền với số tiền lên đến cả trăm triệu hoặc cả tỷ đồng.

Đây không chỉ là hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép mà còn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây nguy hiểm trong xã hội. Người dân phải được cảnh báo và nhận thức rõ hệ lụy nguy hiểm của các hình thức cá độ bóng đá.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Nếu có hành vi tổ chức cá cược ăn tiền sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng, áp dụng nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

Khi xem xét mức phạt và mức án hình sự đối với các cá nhân tham gia và những người tổ chức cá độ bóng đá online, có thể thấy số tiền được sử dụng trong hoạt động cá độ hơn 5 triệu đồng thì hành vi đó có yếu tố cấu thành tội phạm và bị xem xét xử lý hình sự. Giá trị vật giá và độ nóng của World Cup, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể bị truy cứu hình sự. Đặc biệt, hình thức cá độ online là tình tiết tăng nặng, người phạm tội sẽ bị truy cứu khung cao nhất của tội danh, từ 3-7 năm tù cho người tham gia cá độ và từ 5-10 năm tù cho người tổ chức cá độ online.

Một trang web ra mức cược 1 ăn 31 cho tỉ số 3-2 trận Croatia và Morocco (Ảnh: Hoàng Thuận).

Như vậy, mức phạt đối với cá độ bóng đá online không hề nhẹ, việc tình trạng cá độ online vẫn liên tục dai dẳng, xóa bỏ cái này mọc lên cái khác là do các cá nhân, tổ chức thực hiện vẫn chưa nhận thức rõ được hành vi của mình và cố tình thực hiện, thu lợi bất chính. Người tham gia thì chưa nắm rõ quy định pháp luật hoặc cố tình "đâm đầu" vào cách thức kiếm tiền nhanh. Cơ quan chức năng khó có thể tác động trực tiếp đến phạm vi tinh thần, trước mắt chỉ có thể thực hiện triệt để hoạt động rà soát, xử lý, ngăn chặn cá độ lan truyền, gây hậu quả nghiêm trọng đến gia đình, xã hội.

Đã thực sự đến lúc cho phép đặt cược bóng đá thế giới?

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với Dân trí về việc chưa thể thực hiện Nghị định 06/2017/NĐ-CP vốn cho phép thí điểm về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, ông Võ Đỗ Thắng (Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena) cho biết trước đây cá độ bóng đá khá khó khăn, người chơi phải đi tìm nhà cái. Hiện nay, công nghệ kết nối qua mạng xã hội, những app ứng dụng, smart phone, người muốn tham gia cá độ sẽ kết nối đánh bạc một cách dễ dàng, nhiều trung gian thanh toán và hầu như khó kiểm soát. Ở đây, sự liên kết còn "cộng thêm" mạng xã hội kết nối liên tỉnh, liên quốc gia, dẫn đến hoạt động nở rộ, số lượng người tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép rất nhiều.

Khoảng năm 2013, cơ quan chức năng từng đề xuất hợp thức hóa cá cược online để kiểm soát tình hình và quản lý tốt hơn. Thời điểm đó công nghệ, mạng xã hội, liên kết qua môi trường internet khác xa bây giờ. Do vậy chúng ta không nên cấm nữa, mà cơ quan chức năng cần nghiên cứu làm sao cho phép hoạt động cá cược, có sự kiểm soát, quản lý. Khi đó sẽ kiểm soát được nhiều thứ như nguồn tài chính, thuế liên quan.

Hiện công nghệ giám sát tiên tiến rất nhiều, sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác giám sát, quảy lý của cơ quan chức năng khi cho cá cược hợp pháp, khi đó, phần lớn người chơi sẽ tham gia theo quy định.

PGS.TS Trương Văn Vỹ, Giảng viên xã hội học, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

PGS.TS Trương Văn Vỹ (Giảng viên xã hội học, Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, công nghệ hiện đại, việc tham gia, sử dụng, thanh toán nhanh chóng, đơn giản, đó là điều kiện cho cho cá cược bóng đá diễn biến phức tạp trên mạng, gây khó khăn cho lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm. Có thể thấy cá cược truyền thống ngày càng giảm, cá cược qua mạng quá đơn giản, quy mô, ăn thua lớn. Mỗi dịp World Cup, Euro cũng là "mùa làm ăn" của tội phạm, dù lực lượng chức năng triệt phá nhiều đường dây nhưng cá cược vẫn tồn tại, hậu quả nghiệt ngã, tính mạng, tài sản, tội phạm phát sinh.

Qua tham khảo nhiều người, việc cho phép cá cược bóng đá là một trong cách thức để kéo giảm loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến. Đồng thời, khi hợp thức hóa cá cược một cách khoa học, cơ quan chức năng sẽ kiểm soát tốt hơn về con người, hoạt động, dòng tiền. Dẫu biết rằng, chuyện chấp nhận một hoạt động như cá độ phải cân nhắc nhiều năm qua, nhưng không thể cấm mãi. Thực tế, đã có những dấu hiệu tích cực từ việc mở các casino, nếu chúng ta biết cách tổ chức, quản lý.

Luật sự Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Luật sự Nguyễn Văn Hậu, cho rằng cá độ online vốn đã là một vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên nếu xét việc người chơi tham gia cá độ nước ngoài thì hậu quả gây ra có thể ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Khi tham gia trang mạng cá độ nước ngoài, luật pháp Việt Nam bị hạn chế và không thể quản lý hay rà soát hoạt động phi pháp của các cá nhân hay tổ chức sử dụng trang mạng này, từ đó không thể đảm bảo quyền lợi của công dân khi tham gia cá cược. Chưa kể, nhiều trang cá độ sử dụng hình thức chuyển đổi ngoại tệ để tham gia, điều này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến vật giá thị trường, làm mất giá đồng tiền...

Cơ quan chức năng đã phối hợp nhiều nước để kiểm soát hoạt động cá độ đa quốc gia, nhưng chúng ta thấy không gian mạng là nơi rất rộng lớn, không thể nào kiểm soát toàn bộ. Về việc cho phép cá cược bóng đá vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Trong đó, có ý kiến đưa ra rằng chúng ta không cho phép thì hoạt động cá cược vẫn lén lút diễn ra, phức tạp, khó kiểm soát; khi đã hợp thức hóa cá cược sẽ dễ kiểm soát hơn.

Khi quy định của pháp luật đã có, ai không tuân thủ thì bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo từng mức độ.

Thực hiện:

Hoàng Thuận - Diệp Phan

17/12/2022

18/12/2022