Người phụ nữ báo công an khi tài khoản nhận gần 900 triệu đồng

Ngày 5/6, Đại úy Nguyễn Văn Thùy, Trưởng Công an xã Bình Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục bàn giao số tiền công dân trên địa bàn được chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, ngày 23/5, chị Nguyễn Hải Thủy (trú tại xóm 1, xã Bình Hợp) đến trụ sở công an trình báo về việc nhận được gần 900 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Số tiền trên được chia thành 2 lần chuyển, lần 1 là 500 triệu đồng, lần 2 hơn 499 triệu đồng.

Bỗng nhiên nhận số tiền quá lớn, chị Thủy lo lắng bị rơi vào bẫy lừa đảo trên mạng xã hội nên vội trình báo công an. Sau khi trấn an chị Thủy nhiều khả năng là có người chuyển nhầm tiền, Công an xã Bình Hợp đã xác minh chủ nhân số tiền trên.

Anh Lê Minh Trí vui mừng nhận lại số tiền gần 900 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho chị Thủy trước sự chứng kiến của đại diện Công an xã Bình Hợp (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Thời điểm chị Thủy nhận được tiền là vào chiều cuối tuần, người gửi là Le Minh Tri, ngoài ra không có thông tin nào khác.

Công an xã hướng dẫn chị Thủy liên hệ với chi nhánh ngân hàng nơi mở thẻ nhưng do trụ sở chi nhánh ngân hàng đóng ở huyện khác. Sáng hôm sau, người phụ nữ này mới có mặt nhưng do cuối tuần nên ngân hàng không làm việc.

Công an xã liên hệ với ngân hàng để xác minh người chuyển tiền vào tài khoản chị Thủy. Tuy nhiên, vướng quy định bảo mật thông tin khách hàng nên không nhận được kết quả.

Sau gần 4 ngày xác minh, Công an xã Bình Hợp đã xác định được chủ nhân số tiền trên là anh Lê Minh Trí (trú tại tỉnh Bình Dương).

“Khi chúng tôi liên hệ để xác minh thông tin, anh Trí vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng bởi bản thân anh cũng mới phát hiện chuyển nhầm tiền và đang tìm cách để liên hệ người được chuyển tiền”, Đại úy Thùy thông tin.

Sau khi anh Trí cung cấp các tài liệu xác nhận nội dung chuyển tiền, Công an xã Bình Hợp mời anh đến trụ sở để nhận lại tiền. Trước sự chứng kiến của đại diện Công an xã Bình Hợp, chị Nguyễn Hải Thủy đã chuyển trả toàn bộ số tiền gần 900 triệu đồng cho anh Lê Minh Trí.

Nhận lại tiền, anh Trí đã cảm ơn chị Thủy cũng như tinh thần tận tụy, trách nhiệm của Công an xã Bình Hợp. Số tiền này anh Trí được giám đốc doanh nghiệp nơi anh làm việc giao chuyển cho khách hàng nhưng quá trình thao tác, người đàn ông này đã bấm nhầm một số dẫn tới chuyển nhầm vào tài khoản chị Thủy.