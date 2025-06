Chưa xác minh được danh tính nạn nhân bị chết khô trong rừng ở Hà Tĩnh

Sáng 5/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng úy Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng Công an xã Thạch Xuân, cho biết, đơn vị đã thông báo sự việc phát hiện một tử thi trong rừng cho các phòng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh, công an các địa phương trong tỉnh nắm thông tin, phối hợp xác minh danh tính.

Song, đến nay đã 2 ngày, việc xác minh, điều tra chưa có kết quả. Trước mắt, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương an táng.

Công an vào hiện trường điều tra (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo đại diện Công an xã Thạch Xuân, hôm 3/6, đơn vị nhận được tin báo từ người dân về việc tại khu vực rừng phòng hộ (gần đập Khe Xai, thuộc thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân) phát hiện một tử thi chưa rõ lai lịch.

Tử thi được xác định là nam giới, tóc dài, mất một răng cửa hàm bên trái phía trên, thể trạng trung bình, không mặc áo, mặc quần lửng màu đen, độ tuổi 30-40.

Khu vực phát hiện thi thể là rừng sâu, cây cối rậm rạp. Gần nạn nhân, lực lượng chức năng ghi nhận có chiếc mũ lưỡi trai.

Nạn nhân tử vong nhiều ngày, đang trong tình trạng phân hủy, khô và đen sạm. Trên người nạn nhân không có các giấy tờ tùy thân mang theo nên việc xác minh danh tính gặp khó khăn.