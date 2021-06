Bắt trùm ma túy trả công cho đàn em bằng những bữa "tiệc trắng"

Ngày 10/6, theo Thượng tá Lưu Mai Châu - Trưởng Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá chuyên án ma túy mang bí số 521H, bắt giữ Lê Xuân Hùng (còn gọi là Hùng "Hiến", SN 1983, trú tại thôn Liên Tân, xã Bồng Khê, Con Cuông).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lê Xuân Hùng là đối tượng nghiện heroin nặng. Để có tiền chơi ma túy và nuôi sống bản thân, gia đình, Hùng sai "đệ tử" lên bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để mua "hàng" về, một phần sử dụng, phần còn lại bán cho con nghiện khắp nơi.

Hùng sử dụng một số con nghiện làm tay sai phân phối ma túy và trả công cho chúng bằng những lần sử dụng ma túy miễn phí.

Con ngõ nhỏ trước nhà Hùng, từ nhiều năm nay, mỗi ngày có hàng chục con nghiện tập trung. Thậm chí, một số con nghiện mua ma túy xong chích ngay trước cửa nhà Hùng, bơm tiêm dính máu vứt ngay trước cổng. Ban đêm, chúng đến mua ma túy, tiếng nẹt pô xe máy còn náo loạn cả khu dân cư khiến người dân luôn sống trong nỗi bất an, lo sợ.

Đối tượng Lê Xuân Hùng cùng đồng bọn tại Công an huyện Con Cuông (Ảnh: Công an huyện Con Cuông).

Sau một thời gian điều tra trinh sát, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Lưu Mai Châu và Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng Công an huyện, vào khoảng 21h ngày 13/5, trinh sát phát hiện Phạm Văn Đức (SN 1992, trú tại khối 5, thị trấn Con Cuông) mang theo ma túy rời khỏi nhà Hùng. Lập tức, trinh sát bám theo, bắt giữ Đức tại cổng nhà hắn, thu giữ một tép heroin trên tay.

Cùng lúc, một tổ công tác khác bất ngờ ập vào bắt Hùng khiến đối tượng không kịp trở tay. Thời điểm các trinh sát ập vào, Hùng chống cự, hô hoán, kêu gào..., nhưng cuối cùng, đối tượng vẫn phải tra tay vào còng. Mặc dù ma túy được Hùng giấu kín ở các ngóc ngách trong nhà nhưng bằng kinh nghiệm của mình, các trinh sát đã phát hiện.

Trong nhà Hùng, ngoài số lượng ma túy lớn được giấu kỹ còn có súng, dao kiếm, cóng (dùng để hút đá), bơm kim tiêm… Trước các bằng chứng không thể chối cãi, Hùng đã phải cúi đầu nhận tội.

Ngoài số lượng ma túy lớn được giấu kỹ còn có súng, dao kiếm, cóng (dùng để hút đá), bơm kim tiêm... được công an thu giữ (Ảnh: Công an huyện Con Cuông).

Ban chuyên án tiếp tục bắt Quang Văn Thiêu (SN 1960, trú tại bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông), cũng là một đối tượng nghiện ma túy nặng, làm tay sai chuyên đi mua ma túy số lượng lớn về cho Hùng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án bất ngờ ập vào nhà đối tượng đã bán ma túy cho Thiêu là Lô Văn Ơn (SN 1971, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) bắt giữ đối tượng, thu giữ trong túi áo của Ơn 3 gói ma túy các loại. Ơn cũng là một đối tượng nghiện ma túy rất nặng, có thâm niên buôn ma túy nhiều năm.

Kết thúc chuyên án 521H, một đường dây ma túy liên huyện bị bóc gỡ, một tụ điểm bán lẻ ma túy nhức nhối bị xóa sổ. Bốn đối tượng Hùng, Đức, Thiêu và Ơn bị khởi tố và tạm giam về các tội "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

"Hùng có đủ độ lì lợm, lưu manh, tinh quái… nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đây là cái giá phải trả cho những kẻ dám coi thường pháp luật, là lời cảnh tỉnh, răn đe cho những đối tượng khác", Thượng tá Lưu Mai Châu chia sẻ.

Bắt đối tượng người Mông mang 5 kg ma túy đá

Khoảng 12h ngày 9/6, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án 686H, bắt giữ một đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Lầu Bá Của cùng tang vật (Ảnh: Đức Vũ).

Theo đó, vào thời gian trên tại khu vực khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), các lực lượng đã phối hợp chặn xe ô tô 4 chỗ ngồi, bắt quả tang đối tượng Lầu Bá Của (SN 1991), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 5 kg ma túy dạng đá. Quá trình phát hiện lực lượng công an truy đuổi, Của đã chỉ đạo lái xe bỏ chạy, nhưng lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Lầu Bá Của là đối tượng người Mông, nghiện ma túy, thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Vinh để tiêu thụ.

Công an thành phố Vinh đang tạm giữ đối tượng, tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.