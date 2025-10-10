Khởi tố người đàn ông có hành vi chống phá Nhà nước

Ngày 10/10, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm (SN 1968, trú tại xóm Đông Sơn 5, xã Lương Sơn thuộc tỉnh này) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm (Ảnh: Công an Nghệ An).

Cơ quan chức năng Nghệ An xác định Nguyễn Duy Niệm có liên hệ, trao đổi với các đối tượng phản động thuộc tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên” như Nguyễn Gia Kiểng, Quách Gia Khang, Trần Xuân Bách, Trần Khắc Đức…

Nguyễn Duy Niệm soạn thảo, đăng tải và chia sẻ lên mạng xã hội các bài viết mang nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước thông qua các tài khoản ẩn danh.

Theo Cơ quan an ninh điều tra, hành vi của Nguyễn Duy Niệm gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

Tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên” do Nguyễn Gia Kiểng cầm đầu, được thành lập từ năm 1982 tại Pháp.

Tổ chức này thường xuyên lợi dụng mạng xã hội, truyền thông hải ngoại để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, móc nối người trong nước nhằm thực hiện các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta.