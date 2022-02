Bắt tạm giam Giám đốc và Kế toán trưởng CDC Thừa Thiên Huế

Sáng 19/2, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - xác nhận, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm sát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên Huế về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 222 Bộ luật Hình sự 2017.

Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Hà Thúc Nhật - Kế toán trưởng CDC tỉnh - vào chiều 18/2.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt ông Hà Thúc Nhật, Kế toán trưởng CDC Thừa Thiên Huế (Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế).

Việc bắt Giám đốc và Kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế để làm rõ hành vi vi phạm trong việc mua bán kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Trong cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Đức và ông Nhật tại trụ sở CDC Thừa Thiên Huế.

Được biết, CDC Thừa Thiên Huế là một trong những cơ quan được Bộ Công an nêu tên có liên quan trong vụ việc Công ty Việt Á. Tuy nhiên, khi trả lời báo chí, ông Đức khẳng định "không có tiêu cực trong việc mua bán kit test Covid-19".