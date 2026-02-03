Bắt tạm giam đối tượng mạo danh phó phòng Cục An ninh điều tra

Ngày 3/2, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tường (trú tại Hà Nội) về tội Mạo danh sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân, sử dụng giấy tờ giả nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Bộ Công an, Bùi Văn Tường đã mạo danh là sĩ quan nghiệp vụ công an, sử dụng giấy chứng nhận, giấy tờ giả thể hiện bản thân là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Bùi Văn Tường (Ảnh: Bộ Công an).

Đối tượng còn sử dụng biển tên công an có số hiệu, thẻ Đảng viên giả, đồng thời mặc quân phục và đeo cấp hàm sĩ quan (thiếu tá, trung tá) để tạo lòng tin với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Hành vi của Bùi Văn Tường được xác định là xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu từng tiếp xúc, làm việc hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Bùi Văn Tường, chủ động liên hệ, cung cấp thông tin tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, để được tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.