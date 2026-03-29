Bắt tạm giam chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao tổ chức giải đấu Poker trái phép

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam Đặng Phước Long (SN 1980, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng), chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao New Emperors Poker Club tại khách sạn V. trên đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải thuộc thành phố này, để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, Long là đối tượng có 4 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đối tượng Đặng Phước Long (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 12/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra, phát hiện câu lạc bộ New Emperors Poker Club đang tổ chức cho 30 người tham gia giải đấu Poker tournament trái phép.

Qua điều tra, công an xác định, trong thời gian điều hành hoạt động câu lạc bộ, Long đã chỉ đạo nhân viên do mình thuê tự ý tổ chức giải đấu Poker (một trò chơi bài) có giải thưởng bằng tiền.

Long sử dụng tài khoản Facebook “New Emperors Poker Club” đăng tải thông tin, quảng bá giải đấu với lệ phí tham gia 650.000 đồng/người. Tổng giá trị giải thưởng được công bố 50 triệu đồng nhằm lôi kéo nhiều người đến mua vé chơi.

Cơ quan chức năng kiểm tra câu lạc bộ New Emperors Poker Club (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, những người tham gia chơi Poker vào ngày 12/11/2025 đều không phải hội viên của câu lạc bộ. Quá trình thi đấu thực chất là những người chơi trực tiếp so bài, loại nhau để tranh giải thưởng bằng tiền do câu lạc bộ công bố.

Để thu lợi bất chính, Long đã cắt lại một phần tiền trong tổng giá trị giải thưởng và nguồn thu từ bán vé.

Cơ quan chức năng xác định, việc câu lạc bộ này tổ chức giải đấu Poker cho nhiều người không phải hội viên tham gia vào ngày 12/11/2025, nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đăng tải, tổ chức, thu phí và công bố giải thưởng của giải đấu Poker trái phép này.