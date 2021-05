Bắt tạm giam 5 quái xế lên cao tốc chặn đường đua xe

Dân trí Ngày 28/4, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 thanh niên liên quan đến vụ hàng trăm quái xế chặn đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe.

Liên quan đến vụ hàng trăm quái xế chặn đường cao tốc để đua xe vào ngày 19/3, Công an TP Thủ Đức đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can gồm Nguyễn Hoàng Thái Duy (SN 1993), Nguyễn Phú Trung (SN 1999), Trần Minh Nhật (SN 2000), Nguyễn Việt Anh (SN 1995), cùng ngụ tại TP Thủ Đức (TPHCM) và Đỗ Tiến Dũng (SN 1999) ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

5 bị can trong đoàn "quái xế" chặn đường cao tốc để đua xe bị khởi tố, tạm giam

Cả 5 thanh niên trên đều là thành viên trong đoàn hàng trăm quái xế chặn đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe gây bức xúc cho người dân.

Hiện Công an TP Thủ Đức vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng khác có liên quan. Công an TP Thủ Đức cũng kêu gọi những người tham gia trong đoàn đua xe chặn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào rạng sáng 19/3, sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Như thông tin trước đó báo Dân trí đã đưa, vào rạng sáng 19/3, hàng trăm "quái xế" điều khiển xe máy tụ tập trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn gần cầu vượt Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) để tổ chức đua xe gây bức xúc cho dư luận.

Các đối tượng chặn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe vào rạng sáng 19/3.

Các đối tượng không chỉ tụ tập trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây mà còn tụ tập tại Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức) để "biểu diễn" gây náo loạn.

Ngay sau đó, Cục CSGT đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức và Công an TPHCM mời 3 người (gồm 2 nam, 1 nữ) tham gia nhóm "quái xế" lên làm việc. Cả 3 người này đều đã thừa nhận hành vi tụ tập, đua xe cùng đoàn đua trên cao tốc. Đặc biệt, 1 trong 3 người này là nữ sinh mới học lớp 9, lấy xe của gia đình để bạn trai chở theo đoàn đua.

Khoa Nam