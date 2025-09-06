Cựu cán bộ chiếm đoạt 5 lô đất trị giá hơn 57 tỷ đồng khi được nhờ đứng tên

Ngày 6/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (50 tuổi), cựu cán bộ công chức Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 14 năm tù. Vợ Nhi là Trần Kim Tuyến (43 tuổi) cũng bị tuyên phạt 3 năm tù, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. (trú tại thành phố Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án trên địa bàn. Do không muốn đứng tên, họ nhờ Nhi và vợ đứng hộ, toàn bộ giấy tờ sau khi cấp sổ đỏ đều được giao lại cho gia đình ông T. cất giữ.

Bị cáo Võ Nhi tại tòa (Ảnh: Trạng Chi).

Năm 2015, ông T. qua đời. Đến năm 2016, khi bà Q. làm thủ tục sang tên, Nhi bất ngờ đưa điều kiện phải được hưởng hơn 2 lô đất với lý do trước đây có chăm sóc mẹ ruột ông T..

Yêu cầu bị từ chối, vợ chồng Nhi liền báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán hai lô đất. Nhi tiếp tục tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại, nhưng hành vi bị phát giác.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc tổng giá trị 5 thửa đất mà Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhi phủ nhận toàn bộ hành vi. Tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận định chứng cứ rõ ràng, đủ cơ sở buộc tội, tuyên án như trên.