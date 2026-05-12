Bắt quả tang người đàn ông trộm túi xách của khách nước ngoài

Tối 12/5, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Hùng Cường (46 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, gần 10h40 cùng ngày, Tổ công tác Công an phường Nha Trang tuần tra dọc bờ biển Trần Phú, phát hiện Cường điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Đối tượng Lê Hùng Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Nha Trang).

Tại khu vực bờ biển, Cường thấy một túi xách đeo chéo màu đỏ để trên yên xe máy của ông L.S. (41 tuổi, quốc tịch Ukraine). Thời điểm này, vị du khách đang đi xuống bãi biển tắm.

Lợi dụng sơ hở, Cường lén lấy túi xách rồi giấu vào trong áo. Khi đối tượng này mở túi để kiểm tra tài sản bên trong, Tổ công tác lập tức phối hợp người dân khống chế, bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một túi xách đeo chéo màu đỏ, bên trong có điện thoại iPhone 11 Pro, tai nghe AirPods 2, cùng nhiều tài sản khác.

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường Nha Trang đã mời ông S. và những người liên quan đến trụ sở để hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho du khách.