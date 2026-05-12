Đi du lịch nước ngoài về, phát hiện nhà bị trộm nhiều tiền, vàng và USD

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự Nguyễn Sơn Tùng (SN 2001, trú tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 3/5, bà T.T.T.H. (SN 1980, trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) đến Công an xã Chư Prông trình báo việc gia đình đi du lịch nước ngoài trở về và phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập.

Đối tượng Nguyễn Sơn Tùng bị bắt giữ sau khi trộm hơn 500 triệu đồng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo trình báo của gia đình, đối tượng đã đục phá két sắt trong phòng ngủ, lấy trộm nhiều tiền mặt, vàng và USD với tổng tài sản khoảng 530 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Chư Prông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Qua sàng lọc, lực lượng chức năng xác định Tùng có nhiều biểu hiện bất minh nên tập trung đấu tranh. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, công an đã bắt giữ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan tại nơi ở của đối tượng.

Tại cơ quan công an, Tùng khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, nắm thông tin gia đình bà H. đi vắng nên tối 3/5, đối tượng vượt hàng rào, đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy tiền, vàng và USD rồi tẩu thoát.

Mở rộng điều tra, Tùng còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn xã Ia Boòng.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm tiền, vàng, đô la Mỹ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khoảng tháng 12/2024, lợi dụng gia đình ông M. (hàng xóm của Tùng) tổ chức đám cưới cho con gái, đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều phong bì tiền mừng cưới với tổng số tiền khoảng 132 triệu đồng.

Đầu tháng 4, Tùng tiếp tục đột nhập vào một nhà rẫy tại làng Đê Sơ, xã Ia Boòng, lấy trộm tiền mặt và một con heo đất với tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ các vụ trộm đã bị tiêu xài cá nhân.