Rút số tiền lớn cất trong cốp xe, bị kẻ gian bám theo trộm sạch

Ngày 25/3, Công an phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Trung Toán (43 tuổi, trú xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/3, bà V.T.H.T. (44 tuổi) đến Công an phường Bảo An trình báo việc bị mất 90 triệu đồng sau khi rút tiền tại một trụ ATM ở Tổ dân phố 1, phường Bảo An.

Đối tượng Trần Trung Toán cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Tiếp nhận tin báo, công an đã tổ chức xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Trần Trung Toán là nghi phạm nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Toán khai do đang nợ nần nên khi thấy bà T. rút tiền tại trụ ATM rồi cất vào cốp xe, đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Để thực hiện hành vi, Toán điều khiển xe máy bám theo bà T. trong một quãng đường dài. Khi phát hiện nạn nhân sơ hở, đối tượng tiếp cận, luồn tay vào cốp xe lấy 90 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an phường Bảo An đã thu hồi toàn bộ số tiền mà Toán trộm cắp và hoàn trả lại cho nạn nhân.