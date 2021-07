Bắt quả tang 6 đôi nam nữ mua bán dâm trong phòng hát karaoke

Dân trí Quá trình kiểm tra đột xuất, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang 6 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng hát karaoke trên địa bàn.

Sáng 8/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Bố Trạch) phối hợp Công an xã Thanh Trạch, phát hiện, bắt quả tang một nhóm nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong quán karaoke.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo đó, quá trình kiểm tra đột xuất quán karaoke Sao Bien, trên địa bàn xã Thanh Trạch, cơ quan công an đã phát hiện tại phòng hát karaoke của cơ sở này có 6 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành bắt giữ đối tượng N.T.D. (SN 1958, trú tại xã Thanh Trạch), chủ quán karaoke để điều tra về hành vi chứa mại dâm và các đối tượng có liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Thành