Khởi tố nữ "cò" đất làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đất

Theo đó, từ 2018 đến 2021, một số hộ người Jrai ở xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhờ Vũ Thị Hằng (sinh năm 1980, trú xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai) giúp vay vốn ngân hàng hoặc cho Hằng thuê đất. Được biết, Hằng thường đến nhà bà con đồng bào xã Chư Đăng Ya để thực hiện giao dịch với người dân trong việc cho thuê đất, mượn đất.

Nhiều hộ dân ở xã Chư Đăng Ya đã tố cáo bị bà Hằng lừa để thuê hoặc chuyển nhượng đất (Ảnh: T.T).

Đầu năm 2022, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Păh tới nhà xác minh thì các hộ mới biết, đất của họ đã bị làm thủ tục chuyển nhượng cho Vũ Thị Hằng. Một số sổ đỏ đã được thế chấp vay vốn ngân hàng, một số khác được dùng để vay tiền của cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo Công an vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, Công an huyện Chư Păh đã tiến hành giám định 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu giữ tại nhà bị can Vũ Thị Hằng.

Kết quả cho thấy, chữ ký, phôi, số liệu của các sổ đỏ này đều là giả. Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Hằng khai nhận mục đích chính của hành vi là để thực hiện vay vốn ngân hàng.

Lãnh đạo UBND huyện Chư Păh cho hay: "Ngay khi nắm được thông tin, huyện đã có văn bản chỉ đạo và cơ quan công an cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Đối với những cán bộ, cá nhân liên quan khi cơ quan điều tra có thông tin thì cứ sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó".