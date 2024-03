Bắt nhóm thanh niên chém trọng thương người khác vì mâu thuẫn tình cảm

Chiều 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng gồm, Bùi Quốc Thắng (SN 2001, trú xã Bình Hòa, huyện Châu Thành); Nguyễn Văn Hậu (SN 2001); Nguyễn Đăng Khoa và Nguyễn Hoàng Lực (SN 2007, cùng trú thị trấn An Châu, huyện Châu Thành).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Phan Thị Huỳnh Như có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Đây (SN 2005, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) nhưng chia tay Đây và quen biết Bùi Quốc Thắng.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Trưa 19/1, Như nói với Thắng thường xuyên bị Đây nhắn tin làm phiền, Thắng liên hệ và yêu cầu Đây dứt khoát chuyện tình cảm với Như.

Đến 17h cùng ngày, Như đi làm về đến khu vực xã An Hòa, huyện Châu Thành thì gặp Đây nên nhắn cho Thắng đến gần địa điểm trên. Thắng gọi điện cho Phan Hoàng Huy (SN 2008, trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) đến để đánh Đây.

Do đang ngồi uống nước với Khoa, Hậu và Lực nên Huy đã rủ các đối tượng đến tiếp tay cho Thắng đánh Đây. Huy điều khiển xe gắn máy chở Hậu, Khoa và Lực về nhà Lực lấy dao rồi cả nhóm đi đến chỗ Thắng.

Vừa đến nơi, Huy, Hậu lao vào dùng tay và nón bảo hiểm đánh Đây, Lực cầm dao chém 4 nhát vào tay và lưng của Đây rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và xuất viện vào ngày 23/1 với tỷ lệ thương tật 20%.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.