Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, qua thẩm vấn, phạm nhân Mai Văn Đệ cho biết lý do trốn trại là không muốn cho vợ đi lao động ở nước ngoài. Do không liên lạc được với vợ nên đã suy nghĩ tiêu cực dẫn tới việc trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Mai Văn Đệ (trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang chấp hành án phạt 24 tháng tù về tội Đánh bạc.

Lực lượng công an thẩm vấn và động viên Mai Văn Đệ cố gắng chấp hành án, cải tạo tốt để sớm về với gia đình (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Khoảng 16h ngày 2/4, lợi dụng lúc đi cải tạo tại phân trại 2, Trại giam số 5 (Bộ Công an), đóng tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa), nam phạm nhân đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau đó, phạm nhân Đệ di chuyển đến xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cướp chiếc taxi trên địa bàn xã này để bỏ trốn.

Sau gần một ngày truy tìm, lực lượng công an đã tìm thấy và bắt giữ Mai Văn Đệ khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực rừng Sến Tam Quy (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung).

Sau khi hoàn tất thủ tục, phạm nhân Đệ đã được di lý về Trại giam số 5, Bộ Công an xử lý theo thẩm quyền.