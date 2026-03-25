Bắt một phụ nữ lừa mượn tiền mua đất rồi chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Xuân Mai (43 tuổi, trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 6/2025, Huỳnh Thị Xuân Mai ký hợp đồng vay của ông A. (trú tại tỉnh Cà Mau) 4,5 tỷ đồng, với lý do dùng để mua đất.

Mai hứa sau khi hoàn tất việc mua đất sẽ thế chấp ngân hàng để hoàn trả tiền cho ông A.

Sau khi nhận được tiền, Mai không mua đất như cam kết mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Bà ta không có khả năng hoàn trả, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.