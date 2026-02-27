Bắt nữ hành khách mang 4,5kg ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 27/2, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin chi tiết về vụ bắt giữ ma túy quy mô lớn này tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, vào lúc 15h30 ngày 5/2, tại ga đến quốc tế, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực II cùng các lực lượng chuyên trách thực hiện kiểm tra một nữ hành khách quốc tịch Thái Lan.

Qua kiểm tra thực tế hành lý cá nhân của đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay từ Nam Mỹ, các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 4,5kg ma túy được cất giấu tinh vi.

Kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ xác nhận toàn bộ số tang vật trên dương tính với cocain (một loại ma túy kích thích hệ thần kinh trung ương; liều cao có thể gây hoảng loạn, triệu chứng giống tâm thần phân liệt, co giật, tăng thân nhiệt, huyết áp, rối loạn nhịp, đột quỵ, phình động mạch chủ, thiếu máu ruột và nhồi máu cơ tim...).

Hàng hóa bị phát hiện dương tính với ma túy (Ảnh: Hải quan).

Theo nhận định của cơ quan chức năng, tiêu điểm của vụ việc không chỉ nằm ở khối lượng tang vật mà còn ở phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi.

Cụ thể, đối tượng này lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế để vận chuyển ma túy sang nước thứ 3 với thời gian lưu trú tại Việt Nam dự kiến chỉ khoảng một giờ, nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

"Điều này cho thấy tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, lợi dụng đặc điểm của các tuyến bay quốc tế và thời gian nối chuyến ngắn để đối phó với công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng hải quan", thông cáo Cục Hải quan nêu.

Theo số liệu thống kê lũy kế 2 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2025 đến 14/2), lực lượng hải quan đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tổng cộng 35 vụ việc với 42 đối tượng vi phạm.

Tổng số tang vật thu giữ lên đến 165kg ma túy các loại, bao gồm 14,18kg cần sa, 14,2kg heroin, 4,94kg cocain, 5,96kg ketamine, 126kg ma tuý tổng hợp cùng hơn 372 gam các loại ma túy khác.

Thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực phân tích dự báo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu và ma túy trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.