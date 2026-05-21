Bắt khẩn cấp kẻ đánh chết cha ruột ở Đồng Nai

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai, đang tạm giữ Bùi Văn Vỹ (32 tuổi, ngụ phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) để lấy lời khai, làm rõ về hành vi giết người.

Khoảng 21h ngày 19/5, Vỹ tham gia trò chơi qua điện thoại tại nhà riêng, thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Do thua cuộc, Vỹ tỏ ra bực tức rồi trút giận lên cha ruột là ông Bùi Văn Dũng (56 tuổi) đang nằm ngủ trên võng gần đó.

Đối tượng Bùi Văn Vỹ (Ảnh: CTV).

Vỹ ném điện thoại về phía ông Dũng, rồi lao đến dùng tay và nhiều vật dụng khác đánh liên tiếp vào mặt của nạn nhân. Chỉ đến khi người thân phát hiện, chạy vào can ngăn, Vỹ mới dừng lại.

Nạn nhân nhanh chóng được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, ông Dũng tử vong vào chiều 20/5. Sau khi gây án, Vỹ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an phường Bình Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai, nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến tối 20/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Bùi Văn Vỹ khi đang lẩn trốn tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước.

Hiện, vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra.