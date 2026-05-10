Chủ quán karaoke ở Đồng Nai bị khách đánh nhập viện

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai) thông tin đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi phạm Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, quê Tây Ninh), Đoàn Trung Quốc (26 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (28 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, tối 3/5, nhóm khách gồm 3 thanh niên sau khi hát xong đã có mâu thuẫn với chủ quán karaoke khi thanh toán tiền. Nhóm khách đã dùng dao, tuýp sắt và nón bảo hiểm tấn công làm anh H.H.T. (chủ quán karaoke) và anh L.A.T. (nhân viên quán) bị thương tích.

Một trong 3 đối tượng bị Công an thành phố Đồng Nai tạm giữ (Ảnh: CTV).

Sau khi gây án, các nghi phạm trốn khỏi địa bàn. Anh H.H.T. bị thương tích nặng vùng đầu phải chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đồng Nai) đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị, địa phương truy bắt nghi phạm.

Đến ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 3 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Hòa, TPHCM.

Vụ việc được Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.