Nhóm thanh niên cầm hung khí, ghế đánh nhau tại trung tâm Đồng Nai

Ngày 20/5, Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên gây náo loạn ở trung tâm thành phố.

Theo xác minh ban đầu, tối 19/5, người đi đường hốt hoảng khi chứng kiến cảnh nhóm thanh niên ẩu đả, gây náo loạn trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên. Đây là tuyến đường sầm uất, tập trung nhiều quán ăn, nhà hàng, dịch vụ kinh doanh thương mại.

Hình ảnh nhóm thanh niên ẩu đả trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên, Đồng Nai) (Ảnh: CTV).

Theo clip ghi lại, một nhóm cầm theo hung khí ẩu đả với những thanh niên khác cầm ghế trong một quán kinh doanh. Vụ việc sau đó được người dân đi đường ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Công an phường Trấn Biên đã tới hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Từ các camera và hình ảnh người dân quay lại, công an đã xác định được những đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra sự việc.