Bắt giữ 7 đối tượng mang hung khí đánh nhau giữa phố ở Đồng Nai

Chiều 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trấn Biên (Công an thành phố Đồng Nai) truy bắt “nóng” nhóm đối tượng gây rối trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, khoảng 22h15 ngày 19/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường Võ Thị Sáu.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Trấn Biên và Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai lực lượng, phương tiện để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Nhóm 7 thanh thiếu niên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an phường Trấn Biên).

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ gây rối, ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn trước đó và những lời thách thức nhau trên mạng xã hội giữa Trần Thanh Nhật Phát (SN 2009, ngụ phường Trảng Dài) và Nông Chính Thống (SN 2006, ngụ xã Tân Thành).

Khoảng 22h ngày 19/5, biết nhóm của Phát đang có mặt tại một quán trà sữa trên đường Võ Thị Sáu, nhóm của Thống đi 3 xe máy, mang theo dao tự chế đến tìm đánh. Nhóm của Phát sau đó dùng ghế trong quán chống trả và rượt đuổi lại nhóm của Thống.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số tài sản của quán, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đến nay, Công an phường Trấn Biên đã bắt giữ 7 đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.