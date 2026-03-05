Bắt khẩn cấp kẻ cướp giật trang sức của phụ nữ ở Tây Ninh

Ngày 5/3, Công an xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh, tạm giữ Trần Lâm Khánh Việt (SN 1997, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo công an, khoảng 9h45 ngày 3/3, chị N.T.T. lái xe máy qua khu vực Tịnh thất An Lạc, ấp Gò Sao (xã Hiệp Hòa), hướng về ngã tư Sò Đo để mua thực phẩm.

Khi đến đoạn đường nhựa thuộc ấp Sò Đo (xã Hậu Nghĩa), một nam thanh niên đi xe máy áp sát bên trái, giật sợi dây chuyền chị T. đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã Mỹ Hạnh.

Sợi dây chuyền của chị T. (Ảnh: N.H.).

Chị T. truy hô, đuổi theo nhưng không kịp, sau đó đến Công an xã Hậu Nghĩa trình báo. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, Công an xã Hậu Nghĩa xác định người gây án là Trần Lâm Khánh Việt và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Thấy chị T. đeo dây chuyền vàng, anh ta bám theo và ra tay.

Khoảng 11h cùng ngày, Việt mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, bán cho N.M.Q. (SN 1998) với giá 40 triệu đồng. Vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.