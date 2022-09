Bắt kẻ giết người trốn nã 26 năm dưới tên của em trai

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 16/9, Tổ công tác của Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng Tạ Văn Sơn (54 tuổi, ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Sơn là đối tượng bị truy nã từ năm 1996 về tội giết người. Trong quá trình trốn nã, Sơn đã mang tên của em trai mình là Tạ Quang Hà (người em này đã cư trú nhiều năm ở nước ngoài).

Đối tượng Tạ Văn Sơn (áo xanh) thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Về diễn biến vụ án, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, do mâu thuẫn cá nhân, tháng 9/1995, Sơn sử dụng hung khí đâm tử vong một người đàn ông tại khu vực chợ Sao Đỏ, TP Chí Linh. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 30/1/1996, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh truy nã Sơn về tội "Giết người".

Thời gian sau đó, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và công an địa phương đã tổ chức lực lượng bám sát địa bàn; tổ chức xác minh, truy bắt tại nhiều nơi nhưng do đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, nên việc xác minh đi vào ngõ cụt.

Về phần Sơn, sau khi gây án, đối tượng bỏ lại vợ con ở quê nhà; cắt đứt liên hệ với những người thân trong gia đình rồi bỏ trốn.