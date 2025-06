Bắt kẻ giật điện thoại của nữ du khách Mỹ ở trung tâm TPHCM

Ngày 3/6, Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Phi Hùng (SN 2000, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Phi Hùng bị điều tra về hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, chị Đ.H.P. (SN 1985, quốc tịch Mỹ) đến Công an phường Bến Thành, quận 1, trình báo về việc chị bị cướp giật điện thoại vào khoảng 17h ngày 2/6.

Công an phường Bến Thành phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ Nguyễn Phi Hùng chỉ sau 10 giờ gây án. Nhà chức trách kịp thời thu hồi tài sản và trao trả cho nữ du khách.

Công an TPHCM cho biết trong 5 tháng đầu năm, Công an TPHCM đã kéo giảm 31,6% vụ cướp và 47,5% vụ cướp giật tài sản so với cùng kỳ.