Bắt giữ đối tượng truy nã trốn trong “vỏ bọc” xe ôm công nghệ

Ngày 19/1, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Công an xã Cam Lâm đã bắt giữ Nguyễn Trọng Bảo (46 tuổi, trú tại xã An Dũng, tỉnh Khánh Hòa), đối tượng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào chiều 18/1, trong lúc tuần tra trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Cam Lâm phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn tại đoạn quốc lộ 1, trước quán cà phê Galaxy (thôn Bãi Giếng Trung, xã Cam Lâm).

Đối tượng Nguyễn Trọng Bảo tại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Cam Lâm).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây chính là Nguyễn Trọng Bảo, đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận (nay là Công an tỉnh Khánh Hòa) khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Bảo cố tình lẩn trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc vào ngày 27/2/2025.

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng đang hành nghề chạy xe ôm công nghệ, liên tục thay đổi nơi ở nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi khống chế thành công, Công an xã Cam Lâm đã bàn giao Nguyễn Trọng Bảo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.