Nhận chở thuê 24 tấn cà phê, tài xế đem bán để lấy tiền tiêu xài

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, tạm giam Bùi Văn Quyền (SN 1997, trú tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Quyền làm nghề tài xế xe tải. Cuối tháng 12/2025, đối tượng nhận chở thuê 24 tấn cà phê nhân, trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải ở tỉnh Gia Lai.

Quyền nhận chở hàng thuê nhưng lại mang đi bán để lấy tiền tiêu xài (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau khi nhận hàng, Quyền không vận chuyển đến địa điểm giao theo hợp đồng mà lại mang số cà phê này đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh nông sản tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng để lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh Gia Lai thông báo những ai có liên quan đến đối tượng Quyền trong vụ án nêu trên thì liên hệ với Thiếu tá Lê Hồng Nam (số điện thoại 0972.117.979) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.