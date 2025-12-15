Cựu cán bộ hải quan ở TPHCM tiếp tay cho vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Ngày 15/12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu và nhận hối lộ liên quan Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.

Theo cáo trạng, để việc buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu diễn ra trót lọt, Lê Tấn Hòa (chủ Công ty Saigon Transco) đã chi tổng cộng 953 triệu đồng để “chung chi” cho các cán bộ hải quan. Bị cáo Hòa cùng 46 bị cáo khác bị truy tố về tội Buôn lậu.

Nhóm cựu cán bộ Đội SP-PSA gồm Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng), Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 11 ngày, do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Cáo trạng xác định, lợi dụng chính sách cho phép bán xăng dầu tạm nhập, tái xuất miễn thuế đối với tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã thành lập Công ty Saigon Transco nhằm mua lại trái phép lượng dầu được cấp cho tàu biển rồi tiêu thụ nội địa, không khai báo hải quan để thu lợi bất chính.

Hòa giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động buôn lậu; thuê kho chứa dầu trái phép và phân công các bị cáo khác thực hiện từng khâu. Để che giấu vai trò, Hòa để cháu ruột là Lê Văn Phước đứng tên đại diện pháp luật công ty, trực tiếp liên hệ tiêu thụ dầu lậu. Các bị cáo khác được giao nhiệm vụ quản lý thu, chi, kiểm kê dầu, thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng các tàu được cấp dầu để mua lại dầu trái phép.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, Công ty Saigon Transco thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập, tái xuất, mua lại trái phép hơn 1,7 triệu lít dầu, trị giá hơn 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 4,7 tỷ đồng.

Đối với hành vi nhận hối lộ, Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA đã có chủ trương nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra, giám sát. Mức tiền được quy ước theo khối lượng dầu, ngoài ra mỗi chuyến cấp dầu còn phải đưa thêm tiền cho công chức giám sát.

Từ tháng 7/2021, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh với vai trò Đội trưởng đã chỉ đạo Hồ Việt Tân đứng ra thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp rồi nộp lại cho mình. Số tiền này được chia cho các cán bộ trong đội theo quy ước, phần còn lại đưa vào quỹ chung.

Cơ quan tố tụng xác định, các cán bộ hải quan SP-PSA đã nhận tổng cộng 953 triệu đồng tiền hối lộ.

Quá trình điều tra, bị cáo Quỳnh không thừa nhận hành vi phạm tội, song cáo trạng xác định đủ căn cứ chứng minh bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới nhận hối lộ từ Công ty Saigon Transco.