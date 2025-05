Bắt giữ ổ nhóm trộm 319 chiếc điện thoại ở các lễ hội

Ngày 24/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại khu du lịch Tam Chúc trong ngày 17 và 18/5 và khu du lịch Bái Đính, tỉnh Ninh Bình cùng một số lễ hội lớn hoặc các trận bóng đá tại các tỉnh lân cận.

4 trong số 7 đối tượng trong đường dây trộm cắp điện thoại bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nam).

Các đối tượng gồm: Đinh Quốc Huy (SN 1982, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Nguyễn Thị Hương (SN 1976, trú TP Nam Định); Trần Thị Kim Oanh (SN 1973, trú tại TP Nam Định); Nguyễn Thị Bé (SN 1968, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Sần Thiệu Xuân (SN 1960, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, trú TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Duy Phương (SN 2002, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Trước đó, nhận được trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất tài sản trong quá trình chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc, Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã xác minh, bắt giữ 7 đối tượng nói trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Duy Phương tại cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh: Công an Hà Nam).

Theo cảnh sát, đây là ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động chuyên nghiệp, liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể như cảnh giới, trực tiếp trộm cắp, tẩu tán và tiêu thụ tài sản.

Lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, nhóm đối tượng đã trộm cắp 319 chiếc điện thoại ở các lễ hội, các sân vận động diễn ra các trận bóng đá ở các tỉnh, thành phía Bắc, trong đó các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp 45 chiếc điện thoại di động các loại và một số tài sản khác trong hai ngày 17 và 18/5, của người dân và các phật tử về chiêm bái xá lợi Đức Phật tại khu du lịch Tam Chúc.