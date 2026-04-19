Bắt giữ "nữ quái" chuyên trộm cắp tài sản trong chùa

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thùy (34 tuổi, trú tại xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo công an, ngày 29/11/2025, chị Đ.T.P. (49 tuổi) cùng gia đình đến viếng chùa Tam Bửu trên địa bàn xã Ba Chúc tỉnh An Giang. Trong lúc hành hương, chị P. bị kẻ gian móc túi lấy mất một điện thoại di động.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Ba Chúc đã rà soát và mời đối tượng Nguyễn Thị Thùy lên làm việc.

Bị can Nguyễn Thị Thùy (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, kiểm tra túi áo khoác của Thùy, công an thu giữ một điện thoại di động. Qua xác minh, đây chính là tài sản chị P. đã bị mất. Làm việc với công an, Thùy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo công an, Nguyễn Thị Thùy là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp với 4 tiền án, tiền sự cùng về tội Trộm cắp tài sản. Bị can này thường xuyên lợi dụng các khu vực lễ hội, chùa chiền và nơi tập trung đông người để trà trộn, thực hiện hành vi móc túi.

Đáng chú ý, tại thời điểm gây án tại chùa Tam Bửu, bị can Thùy đang trong thời gian được hoãn chấp hành một bản án khác của Tòa án nhân dân TP Cần Thơ cũng với tội danh nêu trên.