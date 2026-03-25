Bắt giữ người đàn ông trộm chó Bandog bán cho quán nhậu ở TPHCM

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Bình (SN 1980, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) về tội Trộm cắp tài sản.

Bình bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Thuận Lâm).

Theo điều tra, sáng 10/3, ông Nguyễn Huỳnh Phương Lâm (chồng bà Lê Thị Ngọc Sang) mở cửa cho chó ra ngoài đi vệ sinh. Đến khoảng 18h cùng ngày, bà Sang không tìm thấy con chó. Kiểm tra camera an ninh, người phụ nữ phát hiện thú cưng bị một người đàn ông chạy xe máy bắt trộm, đưa lên xe rời đi.

Ngày hôm sau, bà Sang đến Công an phường Bình Tân trình báo. Theo bà Sang, con chó có tên thường gọi “Hai Đuôi”, giống cái, loài Bandog lai, lông màu vàng vện, nặng khoảng 38kg.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc truy xét, xác định đối tượng Trần Văn Bình là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và nhanh chóng bắt giữ.

Qua làm việc, Bình khai nhận hành vi bắt trộm chó, sau đó mang đến quán nhậu ở xã Tân Vĩnh Lộc, bán được 1,2 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Bình còn thừa nhận còn thực hiện hành vi bắt trộm nhiều con chó, trong đó có loại becgie Đức, nặng 35kg hồi đầu năm trên đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc.

Công an phường Bình Tân khuyến cáo người dân cần tăng cường quản lý vật nuôi, đặc biệt là các giống thú cưng có giá trị cao. Chủ nuôi không nên thả rông hoặc để vật nuôi ra ngoài mà không có người trông coi, nhất là vào các khung giờ vắng.

Khi cho thú cưng ra đường, người dân nên có dây xích, rọ mõm và quan sát để tránh bị kẻ gian bắt trộm. Trường hợp bị trộm cắp vật nuôi, nạn nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan để phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Con chó Becgie Đức bị Bình bắt trộm hồi tháng 1 (Ảnh: Thuận Lâm).

Ngoài ra, nhà chức trách cũng nhấn mạnh, việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trong đó có việc mua bán chó, mèo không rõ nguồn gốc là hành động tiếp tay cho hành vi trộm cắp và sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.