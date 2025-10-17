Bắt giữ một tàu chở hàng quốc tịch nước ngoài tại cảng Quy Nhơn

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Gia Lai ngày 17/10 cho biết đã kiểm sát việc bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun (quốc tịch Panama) theo quyết định của Tòa án nhân dân khu vực 1 Gia Lai.

Trước đó ngày 6/10, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã gửi đơn yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 1 Gia Lai bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun.

Tàu biển Zhi Ying Chang Shun bị bắt giữ tại cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Gia Lai).

Lý do được đưa ra là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí là chủ lô hàng 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate, được vận chuyển bởi tàu Zhi Ying Chang Shun từ cảng Trung Quốc đến cảng Quy Nhơn theo hợp đồng mua bán với Samsung C&T Singapore Pte Ltd.

Vào ngày 1/10, khi tàu Zhi Ying Chang Shun cập cảng Quy Nhơn để bốc dỡ, chủ lô hàng đã phát hiện phân Ammonium Sulphate bị nhiễm bẩn tại hầm số 2. Tiếp đó ngày 2/10, trong quá trình dỡ hàng, nắp hầm đóng chậm khiến hàng hóa tại các hầm số 1, 2 và 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho rằng những sự cố này đã gây tổn thất hàng hóa, ước tính thiệt hại khoảng 300.000 USD.

Việc đề nghị bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun nhằm đảm bảo cho quá trình giải quyết khiếu nại hàng hải liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại hàng hóa vận chuyển trên tàu biển này.

Sau khi xem xét, Tòa án nhân dân khu vực 1 Gia Lai nhận thấy yêu cầu của công ty là có căn cứ và cần thiết, do đó đã ra quyết định bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun với thời hạn tối đa 30 ngày. Đồng thời, tòa án cũng phong tỏa số tiền 30 tỷ đồng của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho đến khi có lệnh giải tỏa của tòa án.

Quyết định này đã được gửi đến Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các bên liên quan để thực hiện, đồng thời gửi Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Gia Lai để thực hiện việc kiểm sát theo quy định.