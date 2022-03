Bắt giữ đối tượng vận chuyển súng cùng 2kg nghi ma túy đá

Theo cơ quan chức năng, khoảng 16h ngày 5/3, tại khu vực cột mốc 257/1-2, thuộc ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú (tỉnh An Giang), tổ công tác phát hiện một đối tượng vác theo túi hàng đang di chuyển từ phía Campuchia về Việt Nam. Thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Liệt cùng tang vật bị bắt (Ảnh: Minh Anh).

Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ chạy ngược lại về phía bên kia biên giới nhưng đã bị tổ công tác khống chế và bắt giữ cùng tang vật.

Kiểm tra nhanh, tổ công tác phát hiện đối tượng mang theo một bao tải, bên trong có một khẩu súng quân dụng loại K54 và 5 viên đạn cùng 4 túi nylon, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đưa người và tang vật về Đồn Biên phòng Phú Hội để tiếp tục làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Liệt khai nhận chỉ vận chuyển thuê lấy tiền công (Ảnh: Minh Anh)

Tại Đồn biên phòng Phú Hội, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Liệt (24 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Khoảng hai năm nay, Liệt qua phía Campuchia làm ăn, sinh sống. Số hàng hóa mà lực lượng chức năng thu giữ Liệt nhận vận chuyển thuê cho một người khách từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 100 ngàn Riel (tiền Campuchia), khi về khu vực xã Phú Hội huyện An Phú sẽ có người đến nhận.

Hiện, Đồn Biên phòng Phú Hội đã lập biên bản phạm tội, tiến hành giám định tang vật đồng thời, phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú điều tra, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.