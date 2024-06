Bắt giữ đối tượng truy nã người Trung Quốc

Ngày 30/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an và Công an phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) bắt giữ đối tượng Fan Chao (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu số EF4575978), khi y đang lẩn trốn tại một căn hộ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Fan Chao là đối tượng truy nã của Bộ Công an Trung Quốc.

Đối tượng Fan Chao tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra, khi ở Trung Quốc, Fan Chao đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc khởi tố các tội danh về kinh tế và môi trường và đưa vào danh sách đối tượng bỏ trốn.

Qua kiểm tra hộ chiếu, đối tượng Fan Chao còn vi phạm quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng về hành vi trên.

Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an tiến hành các bước để bàn giao đối tượng cho Bộ Công an Trung Quốc.