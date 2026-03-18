Người phụ nữ báo tin giả mất trộm 1,1 lượng vàng

Ngày 18/3, Công an xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với một phụ nữ đã báo tin giả về việc bị mất trộm tài sản.

Bà N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó vào ngày 13/3, Công an xã Trần Đề đã tiếp nhận trình báo của bà T.T.N. (SN 1993) về việc bị mất tài sản.

Theo lời khai của bà N., khoảng 18h cùng ngày, khi bà đi làm về đến nhà, phát hiện tủ trong phòng ngủ có dấu hiệu bị cạy khóa. Kiểm tra tài sản, bà N. cho biết đã mất 1 nhẫn trơn 5 chỉ, 1 nhẫn trơn 3 chỉ và 1 nhẫn trơn 3 chỉ, tất cả đều là vàng 24k, tổng cộng 1,1 lượng vàng.

Số vàng ở nhà bà N. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, bà N. cũng trình bày rằng các tài sản khác trong tủ như 1 nhẫn kiểu vàng 18k (2 chỉ), 1 lắc tay vàng 24k (10 chỉ), 1 dây chuyền vàng 18k (5 chỉ) và 13 vòng tay vàng 18k (13 chỉ) không bị mất trộm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trần Đề đã tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định bà N. đã báo thông tin giả, không đúng sự thật. Người phụ nữ này sau đó đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.