Phục hồi điều tra kẻ chém chết người rồi đến bệnh viện điều trị

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành quyết định phục hồi điều tra bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (SN 1993, trú tại phường Bến Tre) để điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin từ công an, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Thịnh và ông L.H.T. (SN 1973, trú tại phường Phú Khương). Vào ngày 14/4/2022, khi phát hiện ông T. đang điều khiển mô tô trên đường Đồng Văn Cống, phường 6, TP Bến Tre (nay là phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long), Thịnh cùng một nhóm đối tượng đã sử dụng ô tô và mô tô mang theo dao để tông vào xe máy của ông T.. Ngay sau đó, Thịnh dùng dao chém liên tiếp vào người nạn nhân rồi cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát.

Mặc dù được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu, ông T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng 15/4/2022, Thịnh đã đến Bệnh viện tâm thần Trung ương Biên Hòa để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ và khởi tố về tội Giết người.

Trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Đồng Nai, Thịnh đã bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long sau đó đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thịnh. Qua công tác vận động, đến ngày 14/3 vừa qua, Đoàn Quang Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.